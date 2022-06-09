رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع صباح اليوم «الخميس» الحفل الذي أقامته إدارة التعليم المستمر بتعليم جدة لتكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين المتميزين بحضور عدد من قيادات تعليم جدة وذلك في مسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

وتخلل الحفل تقديم عدد من الفقرات التي تضمنت كلمة لمدير إدارة التعليم المستمر بتعليم جدة أحمد الزهراني استعرض من خلالها جهود معلمي ومشرفي التعليم المستمر وإنجازاته مثمناً دعم مدير عام تعليم جدة ومساعده للشؤون التعليمية، كما قدم الشكر لرواد إدارة التعليم المستمر سابقاً.

وشاهد الحضور بعد ذلك فيلماً عن مسيرة التعليم المستمر ثم فقرة بعنوان «فرسان التعليم المستمر» تحدث من خلالها عدد من طلاب التعليم المستمر عن سعادتهم الغامرة بإكمال دراستهم بعد غياب لظروف حالت دون إكمال دراستهم في الصغر، تلاه إبراز جهود إدارة التعليم المستمر بتعليم جدة في استراتيجيات التعلم النشط، فأوبريت إنشادي قدمه عدد من الطلاب بعنوان «مسيرة نجاح».

بعد ذلك ألقى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه للتعليم بشكل عام من رعاية واهتمام ودعم وللتعليم المستمر بوجه خاص إيماناً منها بأهمية بناء الإنسان وإتاحة الفرصة لكل مواطن لم يتمكن من إكمال دراسته في الصغر ليصبح فاعلاً في مجتمعه، من خلال مواصلة التعليم وتهيئة الظروف المناسبة والمعينة له لتحقيق ذلك، وهنأ الزارع الطلاب المكرمين والمعلمين المتميزين بمدارس التعليم المستمر، مثمناً جهود كافة منسوبيه من معلمين ومشرفين وإدارة على جهودهم متمنياً للجميع التوفيق.

وفي الختام كرّم الزارع 70 طالباً متفوقاً و 38 معلماً متميزاً كما كرم رواد التعليم المستمر ممن سبق أن تقلدوا مهام إدارة التعليم المستمر بتعليم جدة.