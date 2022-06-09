أكدت صحة جازان أن أطباء الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجحوا في استخراج قطعة معدنية من مريء طفل بعد 7 أيام من ابتلاعها، وذلك بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وبينت في التفاصيل أن طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من صعوبة في التنفس مع نوبات اختناق، إضافةً إلى صعوبة في البلع ورفض الأكل ونوبات إرجاع متكررة مستمرة منذ 7 أيام، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والإشعاعية للطفل تبين وجود عملة معدنية مستقرة داخل المريء، فتقرر إدخال الطفل إلى قسم العمليات، وإجراء عملية طارئة.

وأثناء إجراء منظار صلب للمريء تبين وجود تقرحات حول القطعة المعدنية وفي حالة صدأ بالكامل ما يؤكد وجودها منذ فترة طويلة، وتم استخراج القطعة المعدنية من داخل مريء الطفل بكل نجاح.

وأوضحت أن القطعة المعدنية التي كانت داخل مريء الطفل هي عملة معدنية من فئة «الريال» تم ابتلاعها من دون إدراك أُسرته، فيما خضع الطفل للمتابعة المكثفة من قبل الفريق الطبي في قسم التنويم إلى أن غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.