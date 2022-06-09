شكل دخول شيلا بنت عذيب الرويلي عضوة في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي سابقة جديدة، بوصفها أول امرأة تتولى منصبا كهذا وتحظى بعضوية مجلس إدارة البنك المركزي السعودي.

وتشغل شيلا الرويلي منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار التابعة لأرامكو، كما أنها عضوة في مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، وهي من الكفاءات الاقتصادية والإدارية المتميزة، إذ اختيرت ضمن قائمة هارت إنيرجي 2021 لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة، وهي تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل، وشهادتي ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكذلك من كلية سولون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتقنية، وتمتلك خبرة كبيرة في المجال المالي تمتد إلى أكثر من 22 عاما.

كما سبق أن تولت الرويلي عدة مناصب في أرامكو السعودية منها مدير إدارة المخاطر المالية، ومدير إدارة التحليل العالمي، ورئيسة قسم إدارة الاستثمار.