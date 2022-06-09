تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في قسم شرطة المعابدة في حادثة سقوط طالب من الدور الثالث في مدرسة عكرمة بن أبي جهل الثانوية بالعاصمة المقدسة.

وكانت إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس تلقوا بلاغا من بعض زملاء الطالب المدعو (محمد ل)، يفيد بسقوطه من سطح المدرسة بعد أن صعد إلى هناك واستطاع فتح قفل الباب والدخول إلى السطح، واستدعت المدرسة فور عثورها على الطالب مضرجا بدمائه في فناء المدرسة الخارجي فرقة من الهلال الأحمر، وكذلك إبلاغ الجهات الأمنية، وإدارة التعليم، إذ قدمت فرقة الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للطالب، وجرى نقله إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة ومن ثم تحويله إلى مستشفى النور التخصصي، ولايزال يرقد هناك في حالة صحية مستقرة.

عدد من طلاب المدرسة الذين تحدثوا لـ «عكاظ» أشاروا إلى أن الطالب كان يرغب في الهروب من المدرسة عبر أنابيب الصرف الصحي الخارجيه، إلا أنه سقط عند محاولته ذلك وتعرض لإصابات متفرقة.