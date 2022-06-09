استمراراً لنجاحات تعليم السعودية عالمياً، قفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف QS للجامعات العالمية إلى 16 جامعة في العام 2023 بزيادة 7 جامعات على التصنيف الصادر للعام 2019، حيث كان عدد الجامعات السعودية آنذاك 9 جامعات.

وشهد تصنيف «QS» نمواً طردياً للجامعات السعودية المدرجة في سلم التصنيف، وذلك على مدى خمس سنوات متتالية بداية من 2019 بوجود 9 جامعات، و2020 بوجود 10جامعات، وكذلك لعام 2021 بوجود 11 جامعة، وزيادة ثابتة للأعوام الثلاثة الأولى بمعدل جامعة واحدة عن كل عام، وصولاً إلى 14 جامعة في عام 2022، و16جامعة في تصنيف 2023، وذلك بدخول خمس جامعات في النسختين الأخيرتين من التصنيف.

وتفصيلاً، تصبح السعودية على بعد 6 مراكز فقط، لتدخل ضمن قائمة الدول التي لديها جامعات ضمن أفضل 100جامعة عالمية، حيث تتصدّر جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، كما دخلت جامعتا الفيصل، والحدود الشمالية في التصنيف لأول مرة.

ويُعد تصنيف QS تصنيفاً مهماً لتقييم الجامعات، وفق عدد من المعايير، حيث يأتي أهمها السمعة، والتي يتم احتسابها ضمن أكبر استبيان لآراء الأكاديميين حول العالم، وذلك بإرساله لأكثر من 130 ألف خبير.​