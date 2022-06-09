أعلنت السعودية تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان -الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي-.

وتأتي هذه المنحة استكمالاً لجهود السعودية الإنسانية والإغاثية ودورها الفاعل والريادي في تقديم كافة أشكال المساعدات للدول الشقيقة والصديقة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، بهدف المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، والحد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني الحرج والانهيار الاقتصادي المحتمل في أفغانستان، والذي قد يؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجرى التوقيع على تقديم هذه المنحة، بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض اليوم (الخميس)، بحضور كل من: المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومندوب السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، والمبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لأفغانستان السفير طارق علي بخيت، ورئيس الصندوق الائتماني التابع للبنك الإسلامي للتنمية المهندس محمد الساعاتي.

وتأتي هذه المنحة استمراراً لما قدمته السعودية في الفترة الأخيرة للشعب الأفغاني الشقيق، من جسور إغاثية جوية وبرية، ودعهما خلال العقود الماضية لعدد من المشاريع في أفغانستان، منها الإنسانية والصحية والتعليمية والمياه والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز مليار ريال، وذلك انطلاقاً من استشعارها لمسؤوليتها ودورها في تحقيق الأمن والازدهارلأفغانستان وشعبها الشقيق.