مكنّت منصة نافذ nafith.sa التابعة لوزارة العدل، مئات آلاف المستفيدين سواء أفراداً أو شركات، من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة، أن منصة نافذ، أصدرت 700 ألف سند إلكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تسهم في مراجعة سندات التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى حفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.

يذكر أن منصة نافذ تعد من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونياً.