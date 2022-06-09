كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني عبدالعزيز جوخدار، أن الاستشارات الطبية ارتفعت من 3 ملايين 2019 إلى 11 مليوناً في 2021، فيما استقبلت عيادات تطمن أكثر من 5 ملايين زيارة في 239 موقعاً على مستوى المملكة، إذ وصلت القدرة الاستيعابية إلى تطعيم 500 ألف مستفيد في اليوم الواحد، ووصلت أعداد الجرعات المعطاة إلى أكثر من 65 مليون جرعة، وتمت تغطية 90% من السكان بجرعتين على الأقل.وأكد جوخدار، في ورقته أمام المؤتمر الوطني الثامن للجودة التي كانت بعنوان «تجربة وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في التصدي لجائحة كوفيد-19» أنه تم تطوير مركز القيادة والتحكم الذي يعمل بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين، إضافة للتواصل الدائم مع المنظمات الدولية؛ لضمان الاستعداد التام وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة.مضيفاً أن وزارة الصحة، قامت بتسريع وأتمتة العديد من خدماتها داخلياً وخارجياً؛ منها الفحص الاستكشافي في المدارس وتقوية أعمال مراكز القيادة والتحكم بالمناطق والمحافظات وتدشين خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، إضافة إلى تعزيز وتطبيق إجراءات السلامة الصحية في تطبيقات التوصيل وحوكمة البيانات واعتماد نموذج الإفصاح الإلكتروني عند القدوم إلى المملكة.وجاءت ورقة وزارة الصحة، ضمن جلسات الإلهام في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بنسخته الثامنة تحت شعار جودة مستدامة لوطن طموح. يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن للجودة الذي يقام في المدينة المنورة، يتبنى 6 أهداف رئيسة تسلط الضوء على أهمية الجودة في التنمية المستدامة، وتعزز دور تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في تحسين أداء الأعمال وقيادة التغيير والتحول من خلال استعراض أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما يهدف المؤتمر إلى إبراز دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات، وكذلك تعزيز ثقافة الجودة لدى الفرد والمجتمع، وأخيراً، مناقشة أبرز التحديات والتوجهات المستقبلية في مفاهيم الجودة وتطبيقاتها.