كشف وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين سمير السويهري لـ«عكاظ»، أن رئاسة الحرمين عملت على تطوير الروبوت التوجيهي؛ ليقدم خدمة الاستفتاء بعدة لغات للمُستفتين، بدءًا من موسم الحج هذا العام ١٤٤٣ هـ، حيث يقوم الحاج بالاستفتاء عن فتواه بلغته الأم، ويحصل على الإجابة من المفتي، بلغة السائل في نفس الوقت وبشكل مباشر، من خلال عدد من الروبوتات التي ستوزعها رئاسة الحرمين بشكلٍ مدروس لخدمة حجاج البيت الحرام.وبيّن السويهري، على هامش جلسة الجودة في الخدمات ضمن المؤتمر الوطني الثامن للجودة والمقام في المدينة المنورة، أن هذه الخدمة وغيرها من الخدمات التي قدمتها، ولا تزال تقدمها الرئاسة، تؤكد الاهتمام الملموس براحة حجاج وضيوف البيت الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف؛ لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وذلك بتوجيهات القيادة الكريمة وسعيها الحثيث على راحة ضيوف الرحمن.وخلال حديثه في الجلسة، أشار السويهري إلى استخدام الرئاسة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الذكاء الاصطناعي) من خلال روبوت التطهير الذي يعمل بطريقة تلقائية دون أي تدخل بشري، كما روعي في تصميمه ملائمته للمكان والازدحام بحيث لا يصطدم بالأشخاص ولا يُعيق الحركة، ويعمل الروبوت ٤ ساعات يُغطي خلالها أكثر من ١٠٠٠ متر مربع لكل ساعة عمل، بسعة تتجاوز ٦٨ لتراً من الماء، وروبوتات التعقيم بـ١١ روبوتاً تقوم بتعقيم مساحات أوسع من دون تدخل بشري، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، والحاصلة على براءة اختراع (SLAM)، التي تعمل مابين ٥-٨ ساعات على مساحة ٦٠٠ متر مربع في كل جولة لتعقيم الأجواء، وجهاز البايوكير الذي يعمل لمدة ٤ ساعات، بسعة (٦٨) لتراً من الماء، ويغطي مساحة ١٠٠٠ متر مربع لكل ساعة عمل، وجهاز تعقيم السجاد بالأشعة فوق البنفسجية التي تقوم بقتل جميع أنواع البكتيريا، بتقنية تجمع بين الكفاءة، واختصار الوقت.وأفاد السويهري خلال الجلسة أن تقنيات (الذكاء الصناعي) تشمل كذلك مشروع المقرأة الإلكترونية الحديثة في تعليم القرآن على مستوى العالم بإتقان وترتيل للمستفيدين من 250 دولة، وكذلك توفير الشاشات الإلكترونية للإرشاد المكاني، والروبوت التوجيهي الذي استفاد منه أكثر من ٢٠.٨٠٠ مسلم.