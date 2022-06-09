بحث ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وماليزيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها.ونقل وزير الخارجية لملك ماليزيا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله ملك ماليزيا، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.كما التقى وزير الخارجية السعودي نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.