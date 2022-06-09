أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، بأن المملكة تعزز الإستراتيجيات والأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات التي تدعو إلى الوصول السريع والميسور إلى التقنية الرقمية للجميع بحلول 2030.وأوضح التميمي، في كلمة المملكة في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في العاصمة الرواندية «كيغالي»، بأن المملكة تواكب التغيرات التي يشهدها العالم عبر فتح الآفاق وتعزيز التواصل مع الجهات والمنظمات المعنية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى خلق وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، والطفرات الجديدة من الأوبئة وغيرها، خاصةً الدول النامية والأقل نمواً، مشيراً إلى التعاون مع الشركاء في اتحاد الاتصالات والعمل عبر عدد من المشاريع والمبادرات كمبادرة التوصيل من أجل التعافي (Connect2Recover) لتعزيز البنى التحتية الرقمية في البلدان التي تضررت من وباء فايروس كورونا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة في تطوير منظومة اتصالات تتميز بأعلى درجات الكفاءة لمواجهة الحالات الطارئة التي نشهدها بين حين وآخر.ولفت إلى أن تهيئة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية بشكل عملي وفعّال وبأسلوب يتواكب مع المتغيرات المتسارعة من حولنا، جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين دول مجموعة العشرين؛ حيث حلت في المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والتاسعة على مستوى العالم في القدرات الرقمية، إضافةً إلى كون السوق الرقمي السعودي هو الأكبر والأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.