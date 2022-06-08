بشراكة مميزة وفعالة بين جامعة أم القرى ممثلة بالكلية التطبيقية وكلية التمريض والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بالأكاديمية الصحية، تدرب جامعة أم القرى حاليا (47) متدربة لبرنامج فني رعاية مرضى الذي يهدف إلى دعم القطاع الصحي بسد احتياجه إلى فني رعاية المرضى؛ مساعد أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

وأكد عميد الكلية التطبيقية الدكتور صالح الفريح أن الكلية التطبيقية تسعى لتطوير الكوادر البشرية الوطنية بما يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للجامعة يعد عاملاً مهماً في تحقيق ذلك.

من جهتها، اوضحت عميدة كلية التمريض الدكتورة فاطمة السلمي تطلعها إلى انعكاس محصلات البرنامج التدريبي الذي تنظمة الأكاديمية الصحية بالتعاون مع جامعة أم القرى على تطور أداء المتدربات ودعم القطاع الصحي بهن.

كما أوضحت مديرة البرنامج نوال عبدالغني أن البرنامج يرتكز على أفضل معاير الجودة والممارسة الصحية ويكون دعماً للكوادر التمريضية بالمنشأة الصحية كما ان برنامج فني رعاية مرضى يعد من البرامج الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل خريجي كليات العلوم لمساندة القطاع الصحي بعد اكتسابهم المهارات والممارسات الصحية اللازمة.

الجدير ذكره أن نسبة توظيف المتدربات وهن على مقاعد التدريب بالجامعة وصلت إلى 100% حيث وقعن عقود عمل مع أفضل المنشآت الصحية في القطاعين الخاص والعام.