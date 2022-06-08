أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة برنامج التوظيف الموسمي في نسخته الثانية خلال موسم حج 1443هـ، إذ بلغ عدد الموظفين لهذا العام نحو أكثر من 500 شخص، وبلغت نسبة الإناث منهم حوالى 25%.

وتضمن البرنامج استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة رقمية، إذ يتم اختيار المرشحين وفق معايير محددة، لتبدأ بعدها مرحلة تدريب العاملين على حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، والتي تستهدف تطوير مهاراتهم في عدة مجالات متخصصة.

وتفعيلاً لدور «كدانة» المجتمعي تم اختيار عدد من الفتيات بالجمعية الخيرية لدار الأيتام بمكة المكرمة للعمل ضمن برنامج التوظيف، لتمكينهن ومشاركتهن في مجال العمل، وتعزيز مهاراتهن المهنية. وتنوعت الوظائف الموسمية هذا العام في مجالات مختلفة منها الهندسية، والإدارية، والفنية، والتقنية وغيرها من المجالات المطوّرة من تجربة الحاج والمعتمر.

الجدير بالذكر أن «كدانة» تعمل على الانتهاء من تنفيذ عدة مشاريع تطويرية بالمشاعر المقدسة وفق أعلى المواصفات الفنية للاستفادة منها وتشغيلها بحول الله في موسم حج 1443هـ خدمة لضيوف الرحمن.