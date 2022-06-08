أعلنت لجنة إزالة الأحياء العشوائية بجدة تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في أحياء (المنتزهات، قويزة، العدل، الفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي).وحددت اللجنة 23 يوليو القادم، موعداً لإشعار سكان حي المنتزهات بالإخلاء، فيما سيتم فصل الخدمات في 6 أغسطس القادم، وبدء الإزالة يوم 22 أغسطس القادم، والانتهاء منها ورفع الأنقاض في 12 ديسمبر 2022.وتضمن التعديل تغيير تاريخ إشعار سكان حي قويزة إلى 14 أغسطس، والبدء في فصل الخدمات بتاريخ 28 أغسطس، فيما حدد 4 سبتمبر موعداً لبدء الإزالة، و14 سبتمبر الانتهاء من أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.وحددت اللجنة تاريخ 27 أغسطس موعداً لإشعار سكان العدل والفضل بالإخلاء، والبدء في فصل الخدمات بتاريخ 10 سبتمبر، والمباشرة في أعمال الإزالة بتاريخ 1 أكتوبر، والانتهاء منها بتاريخ 22 أكتوبر، ورفع الأنقاض 22 يناير 2023.أما أحياء أم السلم وكيلو 14 الشمالي، فقد حدد لها تاريخ 17 سبتمبر موعداً لإشعار السكان بالإزالة، وفصل الخدمات الأول من أكتوبر، و15 أكتوبر بدء الإزالة التي تنتهي في 29 أكتوبر، و29 يناير 2023 يتم رفع الأنقاض والانتهاء من كافة أعمال الإزالة في المرحلة الأولى.