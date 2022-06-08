أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، أنه بالتعاون مع أمانة المحافظة، سيتم إغلاق طريق الأندلس كاملاً مع مسارات الخدمة قرب شارع المعادي، لمدة 16 ساعة.

وكشفت أن الإغلاق سيتم لتنفيذ مشروع جسر المشاة الجديد بطريق الأندلس، وسيكون ابتداءً من الساعة 11 من مساء غد (الخميس) الموافق 2022/6/9 وحتى الساعة 3 من ظهر بعد غد (الجمعة) الموافق 2022/6/10.

وأهابت بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة، بالانتقال من طريق الملك عبدالله إلى شارع حائل عند الرغبة بالاتجاه شمالا، أما عند الرغبة بالاتجاه جنوبا فيتم استخدام طريق الكورنيش حتى الوصول إلى شارع الأمانة.