كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للمستفيد إصدار أو تجديد أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية في مدينة، واستلامها من مدينة أخرى.

وأكدت أن المستفيد بإمكانه استلام بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب للأحوال المدنية يختاره قبل إتمام عملية التصوير، مشددة على أنه لا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك.

وفي حال عدم تمكن المستفيد من الحضور لمكتب الأحوال المدنية لاستلام بطاقة الهوية الوطنية بعد الإصدار أو التجديد أو استخراج «بدل تالف» أو «بدل فاقد»، فبإمكانه تفويض شخص آخر يستلم البطاقة نيابة عنه عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة «أبشر» أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

يذكر أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان المستفيد لديه صورة وبصمة مسجلة في النظام، في حين أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يوما).