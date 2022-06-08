نفذ أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز جولة تفقدية لمحافظة العارضة، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.

ووقف أمير المنطقة خلال الجولة على المشروعات التنموية والخدمية وعدد من المواقع والمرافق الخدمية بالمحافظة.

واطلع على الخدمات المقدمة للأهالي واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا بمتابعة الاحتياجات والرفع بها لإنجازها، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وتجول أمير جازان ونائبه، في المعرض المقام بمناسبة اختيار العارضة «مدينة صحية» من قبل منظمة الصحة العالمية، مطلعًا على مشاركة مختلف الجهات الحكومية، وما تضمنه المعرض من أركان تعريفية بالمواقع الأثرية والسياحية وما تشهده المحافظة من جوانب تنموية في المجالات التنموية والخدمية و الصحية والزراعية بالمحافظة.

ونوّه في ختام الجولة بما تشهده المحافظة والمنطقة بوجه عام من مشاريع تنموية وخدمية وما تحظى به كغيرها من مناطق المملكة.