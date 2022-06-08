في حفل أقيم برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، دشن نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء) التمرين التعبوي (استجابة 8) لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بالمنطقة، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة د. أسامة فقيها، وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، وقيادات مختلف الجهات المشاركة بالتمرين، والممثلة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

واطّلع نائب أمير منطقة المدينة المنورة خلال حفل تدشين التمرين التعبوي «استجابة 8»، على آخر ما توصلت له الجهات في جانب رفع جاهزية المملكة للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة، وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، كما اطّلع على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها في مياه البحر الأحمر، والإمكانات المادية والبشرية لأبناء وبنات المملكة، التي تدعم إنجاح هذا العمل البيئي النوعي، كما تفقد التجهيزات الرقمية، والتجهيزات المتعلقة بالآليات والمعدات التابعة للمركز.

كما تفضل بتدشين المعرض المصاحب لـ«استجابة 8»، والذي شارك فيه أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والعمل البيئي التطوعي.

وفي ختام جولته، أشاد نائب أمير منطقة المدينة المنورة بجهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وكافة الجهات المشاركة في التمرين التعبوي «استجابة 8»، مثمنا ما يرمي إليه التمرين من تحقيق اشتراطات أفضل الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين جميع الجهات المشاركة، عادًا التمرين جزءاً مهماً ضمن أدوار المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والتي تهدف لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة، وفقاً للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك، وبما يحقق مستهدفات مهمة للإستراتيجية الوطنية للبيئة.