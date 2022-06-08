بارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، توقيع عقود عدة لتنفيذ مشاريع لتحسين خدمات المياه بالمنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ (4.3) مليار، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وذلك في ديوان الإمارة.

وأكد أن المشاريع ستشمل محافظات عدة سيكون لها أثر بالغ في تغطية احتياجات المنطقة من المياه المحلاة ومواكبة النهضة العمرانية التي تعيشها جميع محافظات المنطقة.

وأضاف، رصدت القيادة الرشيدة مليارات الريالات لتنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية وباستخدام أفضل التقنيات وأحدثها، مشدداً على أهمية الالتزام بجودة التنفيذ والوقت وفق الجدول المعتمد والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة لسرعة الإنجاز وتعظيم الفائدة.

من جانبه أشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى توقيع (11) عقداً جديداً لتنفيذ مشاريع تدعم البنية التحتية لمنظومة المياه في المنطقة الشرقية وتحسين جودتها بتكلفة بلغت أكثر من (4.3) مليار ريال، وبمدة تنفيذ تراوح بين (18-30) شهراً، وتستهدف الارتقاء بخدمات المياه في الدمام والخبر والأحساء والقطيف، لافتاً إلى أن الوزارة أُبرمت في فبراير الماضي اتفاقية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية مدتها (5) سنوات لتحسين جودة المياه في المنطقة، وضمان وصولها إلى مدنها ومحافظاتها بسعات تصل إلى (٧٦) ألف متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم عبر (١٥) منظومة تقنية متنقلة، مؤكداً أن الوزارة حرصت على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المياه، للمساهمة في رفع الناتج الاقتصادي المحلي، ونسبة المحتوى المحلي من خلال تنفيذ هذه المشاريع.