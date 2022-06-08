صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بافتتاح برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي في تخصص إدارة الضيافة بالكلية التقنية بجدة ابتداء من الفصل الأول للعام التدريبي ١٤٤٤هـ.

وقدّم عميد الكلية م. جميل بن سعيد عسلي شكره لمحافظ المؤسسة على هذه الموافقة التي ستفتح أبوابا أوسع للخريجين في هذا التخصص؛ من أجل إكمال دراستهم والمساهمة في سد الاحتياج في قطاع الضيافة بكفاءات تقنية ومهنية مدربة، وهو ما يساهم بإذن الله في تحقيق الرؤية 2030.

وكشف «عسلي» التخصصات المتاحة حالياً للبكالوريوس بالكلية والتي تشمل: القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة، بالإضافة إلى التخصص الجديد إدارة الضيافة.