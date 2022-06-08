شاركت وزارة العدل في المؤتمر الوطني الثامن للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمنعقد خلال الفترة من الأربعاء 6-8 يونيو 2022، حيث مثل الوزارة وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير وقائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس ياسر بن محمد السديس.

وخلال كلمته في المؤتمر الثامن للجودة قال المهندس ياسر السديس: «وزارة العدل تعمل بمفهوم الجودة الشاملة لتطوير خدماتها والتحسين المستمر فيها لرفع الكفاءة وزيادة الفاعلية وتحقيق رضا المستفيد».

7 ركائز للجودة

وأوضح قائد مكتب تحقيق الرؤية أن تحقيق مبادئ الجودة يركز على 7 ركائز منها التركيز على العملاء، حيث نجح مركز التواصل الموحد في خدمة 7 ملايين مستفيد عبر مختلف القنوات وتأكيد حل 300 ألف شكوى واستفسار، مما أسهم في رفع نسبة رضا المستفيدين من 71% إلى 85%.

هندسة الإجراءات

وأكد السديس أن الوزارة تولي أهمية لتوثيق وهندسة الإجراءات، حيث تم حصر 99% من الأنشطة الرئيسية والداعمة (1677 إجراء)، 880 إجراءً تم توثيقه، و475 إجراءً تم إعادة بنائه وهندسته، و322 إجراء تم تحسينها، كما تعمل على إدارة العلاقات مع 63 جهة حكومية وخاصة لرفع جودة البيانات وتسهيل تقديم الخدمات، حيث تم تبادل 8 مليارات معلومة.

تطوير معرفي

وأشار السديس إلى مواصلة الوزارة العمل على تعزيز العلاقة والتطوير المعرفي ونشر الوعي مع أفراد المنظومة؛ وذلك لخلق بيئة ناضجة تحقق الأهداف المنشودة من خلال تقديم العديد من الدورات وورش العمل، حيث بلغ عدد الشهادات السنوية 57 ألف شهادة تدريبية عن بعد، و17 ألف شهادة تدريبية حضورياً، كما تم استقبال 1000 فكرة عبر منصة ابتكار التابعة للوزارة.

يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شهد مشاركة أكثر من 70 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، من خلال 16 جلسة على مدار ثلاثة أيام، ناقشت الجودة ومستقبلها في مختلف القطاعات الاقتصادية.