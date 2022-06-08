تنفّذ أمانة عسير وبلدياتها الأحد القادم أعمال الرقابة الميدانية لضبط كافة مخالفات البناء في المواقع الإنشائية، خصوصاً مخالفات التشوه، وذلك ضمن جهود الأمانة لمكافحة مظاهر التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري بمدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، بأن أعمال الضبط لمخالفات البناء في المواقع الإنشائية ستشمل المباني السكنية والتجارية والمستودعات، بهدف الحد من مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ومن أبرز تلك المخالفات التعدي على الممرات، والطرقات، ومضايقة المارة بترك مخلفات البناء وعدم إزالة تلك العوائق، والتجاوزات التي تمثل اعتداء على حقوق المارة مما تؤثر سلباً على البعد الحضاري، وتُعد من أبرز مسببات التشوه البصري.

وبين أن تلك التجاوزات تُعد مخالفة صريحة توجب العقوبات المنصوص عليها نظاماً، وتأتي الحملة التي تنفذها الأمانة وبلدياتها تماشياً مع التعليمات التي تنص بإزالة تلك التجاوزات والعوائق المخالفة.

وأكد بأن هدف الحملة هو تكريس أفضل الممارسات، والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المظهر العام، وحماية وسلامة الجميع في تلك المواقع، مشيراً إلى أنها ستسهم بالحد من المخالفات والتجاوزات التي تقع في مواقع الإنشاء، داعياً الجميع إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بمتطلبات البناء والإنشاءات، حفاظاً على راحة السكان، وتوفير بيئة عمل آمنة، والتقيد التام بالتراخيص الخاصة بالبناء وعدم تجاوزها.