استقبل رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة كوالالمبور، اليوم (الأربعاء)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارته الرسمية لماليزيا.

‏‌ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدولته وحكومة وشعب ماليزيا، والتمنيات بدوام النماء والازدهار، فيما حمله رئيس الوزراء الماليزي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

‏‌وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تمّت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.