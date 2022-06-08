رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اجتماعاً، أمس، بحضور منسوبي وكالة الإمارة للحج والعمرة.وأكد أمير مكة، أن توجيهات القيادة تؤكد دوماً على أهمية بذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سُبل الراحة لهم، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجيج، لاسيما أن الله سبحانه خصّ هذه البلاد بخدمتهم وذلك شرفٌ لا يضاهيه شرف.واطلع الأمير خالد الفيصل على الأعمال التي تقوم بها وكالة الإمارة للحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، ومن أهمها الإشراف عل الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.