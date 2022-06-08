استعرض رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، أثناء استقباله في قصر إستانة الرئاسي بالعاصمة جاكرتا، أمس، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الجانبان السعودي والإندونيسي، سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات.وزير الخارجية نقل للرئيس الإندونيسي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس الإندونيسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، تم التأكيد فيها على عمق علاقات البلدين والحرص على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وتناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون بين المملكة وإندونيسيا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.وعبر وزير الخارجية عن شكره لإندونيسيا لدعمها استضافة المملكة لإكسبو 2030، إضافة إلى تمنيات المملكة لإندونيسيا النجاح في استضافتها قمة مجموعة العشرين، فيما ثمنت وزيرة الخارجية الإندونيسية قرار المملكة رفع تعليق سفر المواطنين إلى إندونيسيا.