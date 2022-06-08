شاركت المملكة؛ ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الرواندية «كيغالي»، بصفتها نائباً لرئيس المؤتمر وممثلاً للمنطقة العربية، بحضور أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو، ومشاركة وفود من 193 دولة من أعضاء الاتحاد والمنظمات العالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات.ورأس محافظ هيئة الاتصالات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وفد المملكة في المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «نشر شبكة الاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة»، فيما أسهم وفد المملكة المكوّن من عدد من الجهات الوطنية المختصة بأعمال التنمية والاتصالات في ورش العمل والاجتماعات المقامة على هامش المؤتمر، والتي تعزز مساعي المملكة وأهدافها في دعم خطى الازدهار والنمو في مجالات الاتصال والتحول الرقمي، وتسخير جميع الإمكانات لتقدم وازدهار البشرية.ويهدف المؤتمر الذي ينعقد دورياً كل أربعة أعوام إلى ابتكار طرق جديدة ونماذج للتعاون، وتعزيز ونشر الحلول الرقمية، إضافةً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد الإستراتيجيات والأهداف المستقبلية لقطاع الاتصالات.يذكر أن للمملكة دوراً فعّالاً في أعمال المؤتمر؛ حيث تترأس المملكة المجموعة العربية للتحضير له، فيما يسعى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من خلال دوراته إلى تحديد الإستراتيجيات والأهداف المستقبلية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.