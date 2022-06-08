كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار لـ«عكاظ»، أن وزارة الصحة ستستبدل شهادة التطعيم الورقية إلى إلكترونية خلال ثلاثة أعوام.وبين أن خطة التحول الرقمية في ما يخص بطاقات التطعيم الورقية كانت جاهزة في ديسمبر 2019، وبدأ تدريب الممارسين الصحيين عليها، إلا أن جائحة كورونا أجلت العمل عليها، وذلك بسبب الموجة الأولى والثانية لفايروس كوفيد 19، وفحوصات كورونا.وبين أن الوزارة ستستغني عن الشهادات الورقية لتطعيم الأطفال بعد عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى وتكون التطعيمات متوفرة إلكترونياً عبر تطبيق «صحتي».وأكد جوخدار، أن وزارة الصحة مستعدة لحج هذا العام، وأن اللقاحين اللذين يُشترطان سنوياً على حجاج الداخل هما لقاحا الأنفلونزا الموسمية، والحمى الشوكية، غير لقاحات كورونا، في حين تُشترط مثلها على حجاج الخارج، إضافة إلى لقاحي شلل الأطفال، والحمى الصفراء لبعض الدول، وهي شرط أساسي للدخول للمملكة بغرض الحج.وحول ارتفاع الحالات في الفترة الحالية، أشار جوخدار، إلى أن نسبة التطعيمات بلقاح «كوفيد 19» بلغت نسبة 80%، كما وصلت نسبة من أخذوا الجرعة الثالثة ٨٠%، وبالتالي فإن زيادة الحالات التي نلحظها الآن لن تؤثر على وضع النظام الصحي في تقديم الخدمات.