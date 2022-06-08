أعلنت سفارة السعودية لدى تايلند، أن الحكومة التايلندية، وافقت على دخول المواطنين السعوديين دون تأشيرة لمدة 30 يوماً مجاناً.وكشفت السفارة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، أن موعد بدء تنفيذ القرار سيكون قريبا.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الحكومة التايلندية، بأنه من المتوقع أن يزور نحو 200 ألف سائح سعودي تايلند هذا العام مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة والترويج السياحي المتبادل، وذلك حسب ما نشرته صحيفة «بانكوك بوست»، مضيفا: «السائحون السعوديون يتمتعون بإمكانيات عالية وهم فئة مستهدفة في ظل سياسة المركز الطبي وسياسة السياحة العلاجية». وعزا المتحدث الحكومي التايلندي النظرة الإيجابية للسياحة إلى استعادة العلاقات التايلندية السعودية في أعقاب زيارة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا إلى السعودية أواخر الشهر الماضي.