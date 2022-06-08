وقف محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، مساء أمس، ميدانياً، على الحريق الذي تشهده جبال الشفا، حيث وجه الجهات ذات الاختصاص بوضع كافة التدابير لوقف الحريق وتضافر الجهود بين كافة القطاعات. ورصدت «عكاظ»، التي تواجدت في الموقع، أعدادا كبيرة من الآليات والصهاريج والقوى البشرية المتواجدة في الموقع، وأبدى عدد من المواطنين استعدادهم لمشاركة الجهات ذات الاختصاص في إخماد الحريق. وكشفت مصادر أن الحريق اندلع في منطقة سحيقة تطل على طريق الساحل، قبل أن تمتد باتجاه الطائف، حيث تشتهر تلك المناطق بتضاريسها الصعبة التي يعجز الوصول إليها. من جهته، وقف صباح أمس، مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، على موقع الحريق، الذي تشهده تهامة جبال الهدا في منطقة وعرة يصعب وصول آليات الدفاع المدني إليها. واطلع العمرو، على جهود الدفاع المدني المتواجدة في الموقع طوال الأيام الثلاثة الماضية؛ لمنع وصول النار، حيث وضع الدفاع المدني خطة لمنع امتداد النيران لمساحات أكبر وتوفير عدد كبير من الصهاريج في محيط الموقع.وقامت طائرات الإطفاء بعدد من الطلعات لإخماد الحريق، الذي يقع في مناطق وعره ذات تضاريس جبلية صخرية يصعب الوصول إليها حتى على الأقدام؛ لكنها بعيدة عن المناطق السكانية ولا تشكل خطرا.