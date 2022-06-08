وصف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ، خادم الحرمين بأنه عراب التاريخ في هذه البلاد وفي كثير من الدول والحضارات والثقافات. وقال خلال افتتاحه قاعة التأسيس وتدشين مركز الوثائق والمحفوظات بمقر ديوان الإمارة، بحضور الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز ‏‏الدكتور فهد السماري، إن جهود دارة الملك عبدالعزيز كبيرة في إعادة إيضاح وتبويب تاريخ البلاد ومواكبتها لتقنيات العصر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وما استجد من برامج ومعلومات وثائقية وتاريخية لإبراز تاريخ المملكة.من جهة ثانية، أشاد أمير منطقة القصيم بدور مجلس فتيات القصيم خلال استقباله أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، يرافقها عدد من مسؤولات المجلس؛ اللاتي قدمن للسلام عليه، وتسليمه تقريراً عن ملتقى أفانين.