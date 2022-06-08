احتفل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمقر ديوان الإمارة، بتعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، نائباً لسموه، في حفل شهده مسؤولو المنطقة من مدنيين وعسكريين وبعض المواطنين والوجهاء.الحفل بدأ بتذكير من أمير المنطقة لنائبه، أن منصبه في الإمارة يحمل عِظَم التشريف، وثقل التكليف، وعليه تحمل المسؤولية، وخدمة أبناء المنطقة، مؤكداً لأهالي المنطقة أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع.وتوالت كلمات المواطنين والمحتفين بنائب أمير الحدود الشمالية، واختتم الحفل بتناول طعام العشاء؛ الذي أعده الأمير فيصل بن خالد لنائبه؛ الذي حرص على استقباله في مطار عرعر بحضور قيادات الإمارة وعدد من القيادات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية.