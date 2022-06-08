حددت وزارة الحج والعمرة، الجدول الزمني للتسجيل لأداء مناسك الحج، لخدمة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة أخيراً.وبينت الوزارة، أنه بعد اختيار الباقة المخصصة للحج يتم رفع المستندات المطلوبة؛ للتحقق منها على أن يتم يوم العاشر من يونيو الجاري، التحقق من القرعة، التي تقام لاختيار المؤهلين لأداء فريضة الحج، ويبدأ يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر نفسه الدفع من خلال منصة «مطوف»، بعد التبليغ بالترشح للحج، ومن ثم التقديم على إصدار تأشيرة الحج الإلكترونية، بمجرد إتمام عملية الدفع وذلك يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.