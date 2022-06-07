أعلنت شركة الفنار للإنشاءات، الشركة الإقليمية المتخصصة في مجالات الهندسة والإنشاءات والتطوير، عن حصولها على عقد من وزارة الصحة السعودية بقيمة 109 ملايين ريال سعودي، وذلك لاستبدال وتطوير البنية التحتية لبعض الأنظمة الحيوية في مستشفى أحد العام الذي يقع مقره في منطقة المدينة المنورة، حيث تُعد عملية إعادة التطوير هذه جزءًا من خطة وزارة الصحة لتجديد وتطوير المستشفيات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.

ويستهدف المشروع الذي تبلغ مدته 24 شهرًا، تنفيذ وتجديد واستبدال وتطوير البنية التحتية للأنظمة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية وأنظمة السباكة، ويشمل ذلك توفير جميع الموارد اللازمة لإنجاز العمل والانتهاء من المشروع في غضون الوقت المحدد وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها في عقد مستشفى أحد العام الذي تبلغ سعته نحو 300 سرير.

إلى ذلك، قال المهندس عامر العجمي النائب التنفيذي للرئيس، إنه من دواعي سرورنا العمل كشركاء نجاح مع كيان كبير مثل وزارة الصحة، وسنعمل على تنفيذ عقد مستشفى أُحد العام ونحن مطمئنون نظرًا لِما تمتلكه شركة الفنار للإنشاءات من مؤهلات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وأضاف: «ستعزز هذه الشراكة مكانة الفنار التي تتبوأها في المنطقة كشركة مقاولات مميزة في مجالات الهندسة وإنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية المختلفة».

الجدير بالذكر، أن شركة الفنار التي تأسست منذ نحو أربعة عقود، تحظى بسمعة إقليمية ودولية متنامية، وتواصل سعيها في امتلاك التقنية لتوطين الصناعة محليًا وعالميًا ورفع نسب التوطين والرقمنة والابتكار والاستدامة، كما تدير نشاطاتها من منشآتها الموزعة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، من خلال محفظة متنوعة في مجالات الحلول الرقمية والطاقة والمياه والنفط والغاز والبنية التحتية الاجتماعية والرعاية الصحية.