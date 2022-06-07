بحضور أمير عسير، ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، افتتحت اليوم في مدينة أبها، أعمال الندوة العلمية (التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات)، والتي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع إمارة عسير، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» خلال الفترة من 7 حتى 9 يونيو 2022، بمشاركة خبراء عرب ودوليين، وذلك بهدف الحد من حرائق الغابات في الدول العربية، والحفاظ على الاستدامة التنموية وجودة الحياة.

وتناقش الندوة العلاقة بين الجرائم البيئية وحرائق الغابات، والتعرف على دوافع الجرائم البيئية وأساليبها في حرائق الغابات، وأيضاً إظهار الدور الوقائي للتدابير الاستباقية في الجرائم البيئية للحد من حرائق الغابات لاستدامة التنمية وجودة الحياة، وكذلك التعرف على إسهامات الجامعات، ومراكز البحوث الحكومية في مجال حرائق الغابات، والدور الإعلامي الرقمي للوقاية من الجرائم البيئية، وحرائق الغابات، إضافة إلى بحث آليات سلامة الغابات وأمنها، والوقوف على أبرز النماذج والتجارب في مجال الجرائم البيئية، وحرائق الغابات. يُشار إلى أن الندوة تتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».