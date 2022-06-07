أعلن مجلس الضمان الصحي (ضمان) ارتفاع معدل الالتزام في التأمين الصحي مما نتج عنه ارتفاع في أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال الربع الثاني من العام 2022، وتسجيل نسبة (83%) بزيادة بلغت 8% مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.

وأوضح المجلس أن سجلاته كشفت تجاوز أعداد المؤمن لهم حاجز الـ 10 ملايين خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تم رصد نحو (10050044) مستفيدًا مقيدًا ضمن التأمين الصحي تقدر نسبتهم بـ (83%)، بعد أن كان عددهم في الربع المماثل من العام 2021، نحو (9150264) مستفيدا بنسبة (74%).

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني بأن زيادة أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 كانت بفضل جهود مجلس الضمان الصحي لحرصه على الالتزام بالدور الرقابي والإشرافي لتمكين القطاع وضمان حصول المستفيدين على كامل حقوقهم من خلال تمكينهم من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين بأعلى درجات الجودة والكفاءة، وحرصه الدائم على تطبيق اللوائح والأنظمة لضمان الالتزام التام في القطاع.