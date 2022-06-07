كشفت وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، 7 أوقات وحالات يحظر فيها فصل خدمة المياه عن المستهلكين عند عدم السداد، وذلك وفقا لـ«دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي».

وشددت الوكالة على التزام مقدم الخدمة بعدم فصل خدمة المياه عن أي مستهلك متعثر في السداد خلال الأوقات والحالات التالية: فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة والعطل الرسمية، شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني، عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني، موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من الأول وحتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري حسب تقويم أم القرى لجميع فئات الاستهلاك، إذا كانت هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، الحالات الطارئة التي يتم تحديدها من المنظم ويبلغ بها مقدم الخدمة.

وأكدت الوكالة التزام مقدم الخدمة بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد خلال الأوقات والحالات الآتية: عيد الفطر، عيد الأضحى، اليوم الوطني، كما يقوم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة (28) التي تنص على إضافة مبلغ 100 ريال إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستهلك للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد الإيقاف المؤقت.