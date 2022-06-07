أعلنت جمعية البر في محافظة القريات، أنها اكتسبت حكما قطعيا بإخلاء سيدة لمنزل تملكه الجمعية في المحافظة، وذلك تعليقا على مقطع فيديو متداول ظهرت فيه السيدة تدعي طردها من سكنها دون سند نظامي، حسب وصف الجمعية.

وقالت الجمعية في بيان لها إن المواطنة من مستفيدي الجمعية وتتمتع بجميع الخدمات التي تقدمها الجمعية، سواء المادية أو العينية، وبشأن موضوع إخلائها من العقار المتداول في مقطع الفيديو، فهو ملك للجمعية، وقد تم تسكين المواطنة وأبنائها به منذ 10 سنوات بداية من عام 1433 نظرا لظروفها في ذلك الوقت دون أي مقابل مالي.

وأضافت الجمعية: لما تقدم جيرانها بشكوى رسمية ضدها للجهات النظامية المختصة، فضلا عن حاجة الجمعية للمبنى لتوجيهه في نشاط أكبر لتعم فائدته على أكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، تم التواصل معها عدة مرات من قبل القسم المختص بذلك لتوفير مسكن بديل مناسب لها (شقة انتفاع الجمعية من وزارة الإسكان، على أن تتحمل الجمعية مقابل انتفاعه)، إلا أنها رفضت ذلك قطعيا، كما تم العرض عليها باختيار سكن آخر في المكان الذي ترغبه وتأثيثه على نفقة الجمعية، إلا أنها رفضت تلك العروض وأصرت على البقاء في العقار دون وجه حق، مما اضطر الجمعية لرفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بإخلائها للمكان.

وأكدت الجمعية أنه قد صدر صك شرعي بإخلاء السيدة للعين وتسليمها للجمعية بتاريخ 1442/12/24 وتم إخطارها به، فاعترضت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وصدر التأييد لحكم الإخلاء وصار قطعيا، ولم تقم بتنفيذ حكم الإخلاء مما اضطر الجمعية لتقديم طلب تنفيذ للحكم وبعد استيفاء الإجراءات النظامية وإشعارها بموعد التنفيذ من قبل محكمة التنفيذ فقد قامت السلطة النظامية بتنفيذ الحكم الشرعي، فيما شددت الجمعية على أنها ملتزمة بإسكانها وفق ما عرض عليها سابقا قبل فترة.