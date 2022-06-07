التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك خلال زيارة رسمية إلى إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، تم التأكيد فيها على عمق العلاقات القائمة بين المملكة وإندونيسيا، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون بين المملكة وإندونيسيا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وعبر وزير الخارجية، عن شكره لإندونيسيا لدعمها استضافة المملكة لإكسبو 2030، إضافة إلى تمنيات المملكة بالنجاح لإندونيسيا في استضافتها لقمة مجموعة العشرين، فيما ثمنت وزيرة الخارجية الإندونيسية قرار المملكة برفع تعليق سفر المواطنين إلى إندونيسيا.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.