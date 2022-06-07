نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام)، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من يونيو، 1437 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 48 لغماً مضاداً للأفراد، و676 لغماً مضاداً للدبابات، و710 ذخائر غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.وتمكّن فريق «مسام» من نزع 68 لغماً مضاداً للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع عبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 4 ذخائر غير متفجرة و6 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نزع 12 لغماً مضاداً للأفراد في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 12 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.ونزع الفريق في محافظة مأرب لغماً واحداً مضادّاً للدبابات في مديرية الوادي، ونزع 20 لغماً مضاداً للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب. وفي محافظة شبوة، نزع الفريق 521 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية عين، كما نزع 5 ألغام مضادة للدبابات ولغماً واحداً مضادّاً للأفراد في مديرية بيحان، و17 لغماً مضاداً للدبابات و23 لغماً مضاداً للأفراد في مديرية عسيلان. ونجح فريق «مسام» في محافظة تعز في نزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و20 لغماً مضاداً للدبابات و657 ذخيرة غير متفجرة ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية ذباب. ووصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 343811 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.