استقبل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة نور سلطان.ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس توكاييف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وبحث الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، واستعرض فرص التعاون بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات وسبل تطويرها.وتناول الجانبان سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية 2030، وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.