أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة القصيم، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، عدداً من الندوات تحت شعار اللحمة الوطنية، تضمنت 17 مبادرة، نفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على مستوى المنطقة، وتهدف المبادرات إلى تعريف منسوبي المساجد بأهمية ترسيخ منهج البلاد المباركة في الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف وتحقيق وغرس اللحمة الوطنية. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم، أن المبادرات أندرجت تحت شعار «اللحمة الوطنية (مفهومها، أهميتها، مهدداتها)»، وقدمها كوكبة من المتخصصين في العلم الشرعي، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل جميع المنسوبين بالمنطقة، بناء على الخطة والجدولة المرسومة للبرنامج والمكونة من 25 ندوة.