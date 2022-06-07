نظمت أمانة منطقة تبوك مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، برنامجاً توعوياً للمحافظة على البيئة، والإسهام في أعمال النظافة العامة، بمشاركة الفرق التطوعية، تماشياً مع يوم البيئة العالمي لعام 2022، الذي جاء تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».ووزعت الأمانة عدداً من حاويات الفرز بأربعة ألوان، خصصت خلالها اللون الأصفر لمخلفات المعدن، والأخضر لمخلفات الزجاج، والأحمر لمخلفات البلاستيك، والرمادي لمخلفات الورقيات في مختلف الأماكن العامة، وزراعة عدد من المواقع بالأزهار والورود في متنزه الأمير فهد بن سلطان.وذكر مدير الإدارة العامة للتواصل المؤسسي بأمانة منطقة تبوك عبدالله المرواني لـ«عكاظ»، أنه إيماناً منها بأهمية التوعية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع المواطنين والمقيمين، تأكيداً منها بأهمية المشاركة المجتمعية في مثل هذه الأيام البيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة ‏البيئية، وتحسين المشهد الحضري على المستوى ‏الإقليمي والدولي، إضافة إلى دورها في رفع القيمة الجمالية للمدينة وزيادة المسطحات الخضراء وتقليل نسب التلوث في الهواء.