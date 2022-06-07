بارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يأتي امتدادا لدعم القيادة الحكيمة لتجويد الخدمات الصحية انطلاقاً من رؤية 2030، مؤكداً بأن الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وتعزيز ودعم جهود التجمعات الصحية بالمناطق لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.وأشار أمير القصيم، إلى أن الدولة وفرت أفضل البرامج العلاجية والكوادر الطبية لخدمة المرضى وتقديم برامج الرعاية الصحية المميزة لهم، مشدداً على أهمية ترجمة الدعم السخي وخدمة المواطنين على الوجه المطلوب واستمرارية التميز بأداء الخدمات الصحية.وأضاف، تحظى المنطقة بمشاريع صحية رائدة ستساهم في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في أماكن تواجدهم وتقديم الرعاية الطبية للمرضى القريبين من المناطق المجاورة.واستعرض خلال اجتماعه في مكتبه بالإمارة ببريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشائع، وعدد من القيادات الصحية بالتجمع، تفاصيل المشاريع الصحية بالمنطقة.وقدم الدكتور الشائع، شرحاً حول أهم المشاريع الصحي الجاري تنفيذها التي تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 1.6 مليار ريال، والمشاريع التطويرية والبرامج العلاجية والأكاديمية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى المبادرات النوعيّة التي أطلقها التجمع الصحي خلال العام الماضي.من جهة ثانية، أطلق أمير منطقة القصيم أمس مبادرة «معاً ضد التلوث بمنطقة القصيم» بالتزامن مع يوم البيئة العالمي والمقام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».