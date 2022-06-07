يبدأ نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، عمله رسمياً اليوم (الثلاثاء). ويعتبر أول نائب في تاريخ منطقة الحدود الشمالية.وكان نائب الأمير سعود بن عبدالرحمن، قد أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل عدة أيام. وعبر عدد من أهالي المنطقة عن سعادتهم بتعيين الأمير كأول نائب في تاريخ منطقتهم. والأمير سعود بن عبدالرحمن حاصل على درجة الدكتوراه، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن رسالته المعنونة بـ«الأساليب النظامية لمواجهة تغير الفكر الإستراتيجي الإرهابي المعاصر للجماعات المتطرفة بين الشريعة والنظام»، وقد أوصت الجامعة بطباعة الرسالة، ونشرها، واعتمادها في جامعات المملكة. وقدم نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية.وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتسخير الإمكانيات والقدرات لخدمة أهالي منطقة الحدود الشمالية كافة، تحت توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.