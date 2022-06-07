استقبال حافل حظيت به صاحبة المركز الثاني عالمياً طالبة الصف السادس الابتدائي بمدارس تبوك العالمية اعتزاز سعد النفيعي، في مسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير التي أقيمت في مصر.كان الجميع في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك فرحين بقدومها إلى أرض الوطن بعد تحقيقها نجاحا سجل باسم الوطن، فالورود انتشرت في صالة القدوم والتبريكات انطلقت على مسمع الجميع والفرحة غطت محيا وجوه الحاضرين، فيما حولت الفرحة صاحبة المركز الثاني عالميا إلى فراشة تطير بين أحضان أقاربها والمحبين لها الذين تواجدوا منذ وقت مبكر لاستقبالها. العالمية اعتزاز، عبرت للحضور عن سعادتها بما حققته من إنجاز سجل للوطن كان خلفه الدعم الكبير للقيادة، لذلك أهدت الفوز إلى خادم الحرمين وولي عهده اللذين يدعمان التعليم والمواهب، فيما كشفت والدتها أن اعتزاز كانت تتدرب يوميا وبشكل مكثف على هذه المسابقة ومنذ البداية، وهي مصممة على تحقيق مركز متقدم وهذا ما حصل. وقال والدها: الشكر لله ثم لولاة الأمر على توفير كافة الاحتياجات لابنتي بفضل الله ثم بدعم القيادة حصلت على المركز الثاني عالميا، والشكر لكل من أسهم في تعليمها. فيما عبرت معلمتها فداء غانم عن فرحتها بوصول طالبتها اعتزاز إلى العالمية في حساب الرياضيات، وقالت: هو فوز لكل أبناء وبنات الوطن.