شددت وزارة الحج والعمرة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل كافة العاملة خلال موسم حج العام الحالي، على أهمية الالتزام بالواجبات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وطالبت الوزارة منشأة حجاج الداخل بتأمين العمالة اللازمة للنظافة والخدمات والحراسات الأمنية في السكن المعد للحاج خلال الفترة المشار إليها في الباقة على أن يسلم الطرف الأول للطرف الثاني تفاصيل الباقة التي توضح جميع الخطوات لأداء الفريضة ومواعيد التحرك ومواقع السكن والإقامة وعناوينها والالتزام بمواعيد الخدمة في الباقة المحددة في العقد وإنهاء إجراءات تصريح الحج الخاص بالطرف الثاني دون مقابل إضافي لقيمة العقد وتسليمه إياه قبل المغادرة إلى مكة المكرمة وإصدار بطاقة تعريفية للحاج يوضح فيها بيانات الطرف الأول والطرف الثاني ومواقع السكن في المشاعر المقدسة وأي مواقع أخرى محددة في العقد، ويلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني بيانات التواصل مع الطرف الأول وإشعار الطرف الثاني بمواعيد التفويج وخريطة مسار الذهاب لجسر الجمرات وقطار المشاعر والعودة.