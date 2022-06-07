أقام أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل استقبال احتفاءً بمناسبة تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائباً له.

وقال خلال حفل الاستقبال الذي أقامه أمس بمقر ديوان الإمارة: يسعدني في هذا اليوم الأغر الاحتفاء بمقدم أخي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة، ولا شك أن نيل ثقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أمر يحمل عِظَم التشريف، وثقل التكليف، وسموه أهلٌ لنيل هذا الشرف العظيم، وتحمل المسؤولية، وخدمة أبناء المنطقة، سائلا الله تعالى له التوفيق في الإسهام في تحقيق رؤى وخطط المنطقة بفاعلية وكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت وفي جميع المحافظات، موضحاً أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية، داعيا الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

بعد ذلك، كلمة المواطنين التي ألقاها نيابة عنهم رئيس النادي الأدبي الثقافي ماجد بن صلال المطلق، وهنأ فيها نائب أمير منطقة الحدود الشمالية بالثقة الملكية الغالية، ناقلا تهنئة المواطنين في منطقة الحدود الشمالية.

وأضاف: «تسعد المنطقة بتعيين أول نائب في تاريخها، وها نحن اليوم نسعد باستقباله ونستشرف مستقبلاً زاهراً بوجوده سنداً وعوناً وعضداً لأمير منطقة الحدود الشمالية، سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه».

واستعرض رئيس النادي الأدبي الثقافي في كلمته، ما شهدته المنطقة في هذا العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من تطور ونمو في شتى المجالات، مجدداً باسم أهالي المنطقة العهد والولاء للقيادة الرشيدة.

ثم ألقيت قصيدة شعرية فصيحة بهذه بالمناسبة ألقاها الشاعر سعد بن عقيل المختاري، ثم تناول الجميع طعام العشاء ترحيباً بنائب أمير منطقة الحدود الشمالية.

وكان الأمير فيصل بن خالد قد استقبل نائبه الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز في مطار عرعر، (الاثنين)، الذي وصل للمنطقة لمباشرة مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لأمير المنطقة.

حضرَ الاستقبالَ في المطار قياداتُ الإمارة، وعددٌ من القيادات العسكرية بالمنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية.