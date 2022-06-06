تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أعمال تطوير طريق الأمير سلطان الرابط بين عقبة ضلع وطريق الطائف بأبها.

ويستهدف مشروع تطوير طريق الأمير سلطان منظومة البنية التحتية، ورفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات ضمن إطار حرص الأمانة على تأهيل وإعادة تطوير المناطق لتتناسب مع حركة النمو المتصاعدة في المنطقة، ليكون بذلك نموذجاً فريداً من نوعه، لتحسين المشهد الحضري، وأنسنه المدن التي تأتي ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة. ويشمل مشروع تطوير طريق الأمير سلطان، تحسين ورفع كفاءة الطريق من خلال تنظيم المسارات، وإعادة إنشاء طبقات الرصف الأسفلتية بالكامل، وإضافة إشارات ولوحات ارشادية، وتحسين السلامة المرورية للطريق بشكل كامل، وإنشاء أرصفة وأعمال التجميل الطبيعي من خلال تغذيتها بالأشجار والزهور على جانبي الطريق، وإضافة ممرات للمشاة، وممر خاص للدراجات الهوائية، وإنشاء شبكة إنارة جديدة، علاوة على توفير عدد من المواقع الخدمية.

وسيشهد الموقع بعد إنجاز المشروع، نقلة نوعية كبيرة على مستوى الخدمات تتطابق مع أعلى المواصفات والجودة، لتحقيق الانسيابية المرورية، مع المحافظة على معايير الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، إضافة إلى توفير أرصفة ومسارات تدعم رغبة الزوار والسكان وتطلعاتهم بالاستمتاع بالمرافق الترفيهية، وتلبية حاجاتهم الخدمية. من جهة ثانية وقف أمين عسير خلال جولاته التفقدية على مشروع نفق الحزام لمتابعة الأعمال النهائية تمهيداً لافتتاحه قريباً.