وقعت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، الرائدة في مجال تعبئة ونقل غاز البترول المُسال (LPG)، في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة مكين إنيرجي تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين، وتنسيق الجهود لتأسيس شركة تعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منشآت ومحطات وشبكات الغاز، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية إلى منتجات نفطية. وذلك ضمن جهود غازكو لإطلاق مشاريع ذات جدوى تدعم قطاع الطاقة وتزيد مساهمته في دعم الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتنويع الموارد.

ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لشركة غازكو المهندس عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان، ورئيس مجلس المديرين المدير التنفيذي لشركة مكين إنيرجي آندرس آندرسون. وهي تهدف لبناء شراكة فعالة ترتقي بخدمات غازكو وتتيح للشركة المنشأة تقديم خدماتها لعملاء القطاع الخاص والحكومي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وجاء توقيع المذكرة انطلاقاً من استراتيجية شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) وتطلعاتها لإطلاق مشاريع مستقبلية تعزز خبرة الشركة في مجال سلاسل إمداد الغاز، وتدعم جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة استثماراتها في سلاسل إمداد الغاز. حيث يهدف الاتفاق لتعزيز مجالات التعاون واستثمار الفرص ذات العلاقة والدخول في شراكة بين الطرفين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الغاز (المعبأ أو الجملة) والمحطات والشبكات، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية إلى منتجات نفطية. والاستفادة من خبرات إنيرجي باعتبارها شركة طاقة عالمية رائدة في هذا المجال، وتتواجد في أكثر من 140 دولة وتعمل عبر خمس قارات.

ويدعم الاتفاق جهود غازكو لإطلاق مشاريع جديدة تسهم بتطوير خطوط الإنتاج وشبكات التوزيع وزيادة فاعلية الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل الإمداد لتوفير المزيد من حلول غاز البترول المُسال، خاصة وأن غازكو هي المزود الرئيسي لغاز البترول المسال في المملكة العربية السعودية. وقد درجت الشركة على الاهتمام ببناء الشراكات وعقد الاتفاقيات لتطوير عملياتها التشغيلية وتقديم أفضل خدمات نقل وتعبئة غاز البترول المسال لعملائها في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة.

وتعتبر شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» التي تأسست في عام 1963 هي الشركة الرائدة في مجال غاز البترول المُسال (LPG) في المملكة العربية السعودية. التي تتبع أحدث المعايير الدولية في تعبئة ونقل الغاز المُسال بكل موثوقية وأمان إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتحرص على تميز عمليات التشغيل والابتكار في مجال عملها.