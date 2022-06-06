اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1443هـ.

وأكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن اعتماد الخطة الأمنية يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار مدير الأمن العام إلى أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

من جهة أخرى اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأشار الفريق العمرو، إلى أن الخطة اشتملت على جميع تدابير الدفاع المدني اللازم اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة في كل من (العاصمة المقدسة ـ المشاعر المقدسة ـ المدينة المنورة).

وثمن الفريق العمرو، متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، ونائبيهما، المستمرة لجهود الدفاع المدني في أداء مهامه للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، داعياً الله أن يمن على ضيوف بيته الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وأمن وسلامة، وأن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين.